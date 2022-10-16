Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Победила дружба». Хаджи — о ничейном результате в дерби ЦСКА — «Спартак»

«Победила дружба». Хаджи — о ничейном результате в дерби ЦСКА — «Спартак»
Комментарии

Бывший администратор «Спартака» Александр Хаджи прокомментировал итоги встречи красно-белых с ЦСКА (2:2) в рамках 13-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Игра очень понравилась — команды показали настоящий футбол. Жаль, что «Спартак» не выиграл. Но есть объективные причины: слабо сыграла защитная линия, дали забить Чалову ненужные голы. Но игра вполне достойная — боевая и с настроем. Победила дружба. Жалко, что ЦСКА и «Спартак» сыграли на руку «Зениту», — сказал Хаджи в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков после 13 матчей. В следующем туре красно-белые сыграют дома с «Химками».

7 самых ярких дерби «Спартак» — ЦСКА:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022