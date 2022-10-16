«Победила дружба». Хаджи — о ничейном результате в дерби ЦСКА — «Спартак»

Бывший администратор «Спартака» Александр Хаджи прокомментировал итоги встречи красно-белых с ЦСКА (2:2) в рамках 13-го тура Российской Премьер-Лиги.



«Игра очень понравилась — команды показали настоящий футбол. Жаль, что «Спартак» не выиграл. Но есть объективные причины: слабо сыграла защитная линия, дали забить Чалову ненужные голы. Но игра вполне достойная — боевая и с настроем. Победила дружба. Жалко, что ЦСКА и «Спартак» сыграли на руку «Зениту», — сказал Хаджи в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.



«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков после 13 матчей. В следующем туре красно-белые сыграют дома с «Химками».

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