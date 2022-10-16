Валерий Кечинов высказался о ничьей в дерби ЦСКА — «Спартак»
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Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов поделился мнением о матче красно-белых с ЦСКА в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги, который завершился вничью — 2:2.
«Очень интересная и зрелищная игра, которая до конца держала в напряжении. Как правило, всегда такие игры проходят в таком ключе. Безусловно, в первом тайме ЦСКА был предпочтительнее по игре и по счёту.
Надо отдать должное Абаскалю: он сделал две замены, которые во втором тайме перевернули ход игры. «Спартак» забил два прекрасных мяча. Проявился характер. Федотов тоже сделал отличную замену: вышел Обляков, который своей изумительной передачей помог сквитать счёт», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
7 самых ярких дерби «Спартак» — ЦСКА:
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