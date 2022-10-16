Канчельскис: результат дерби ЦСКА — «Спартак» оставляет шансы клубам бороться за титул

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал матч между «Спартаком» и ЦСКА в рамках 13-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Я говорил, что будет ничья. Результат дерби ЦСКА — «Спартак» оставляет маленькие шансы клубам бороться за титул. Никто не хочет, но будет борьба за второе место. Первое — более-менее понятно уже. Но проиграй одна из команд, и шансов бороться за золотые медали не оставалось бы. Хотя семь-восемь очков всё равно достаточно большой отрыв», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Московское дерби между «Спартаком» и ЦСКА завершилось вничью со счётом 2:2. В составе армейцев дублем отметился Фёдор Чалов, а за красно-белых отличились Антон Зиньковский и Александр Соболев. После этой встречи «Спартак» набрал 26 очков и остался на второй строчке турнирной таблицы. ЦСКА поднялся на третье место чемпионата, набрав 25 очков.