Главный тренер «Спартака» Абаскаль высказался о ничейном результате с ЦСКА

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал итоги матча 13-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (2:2).



«Так бывает, что футбол даёт тебе, а потом забирает. Не могу быть довольным тем, что мы пропускаем, но мы показываем характер. Очень тяжёлая игра. Нашим игрокам было очень трудно делать подборы после длинных передач Акинфеева. Когда мы завладели мячом, нам удавалось показывать свой футбол.



Было много разных эпизодов, можно было даже проиграть, но мы смотрим вперёд. Жаль, что не смогли довести дело до победы, хотя вели в счёте. Должны извлечь из этого матча положительные моменты», – передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

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