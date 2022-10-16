«Ничья в пользу «Зенита». Соломатин — о дерби ЦСКА — «Спартак»

Бывший футболист ЦСКА Андрей Соломатин прокомментировал итоги встречи 13-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком» (2:2).
«Огненный матч. В первом тайме ЦСКА играл с преимуществом. Во втором тайме игра немного переворачивается. Понравилось дерби: эмоции и футбол. Единственное, не хватало нас на трибуне А и фанатов «Спартака» на гостевом секторе. Если бы была ещё эта атмосфера, то было бы одно из лучших дерби за последние лет семь.
Думаю, и ЦСКА, и «Спартак» скорее потеряли два очка, чем заработали одно. Ничья в пользу «Зенита», — сказал Соломатин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
«Спартак» занимает второе место в таблице РПЛ, набрав 26 очков за 13 матчей. ЦСКА — на третьей строчке с 25 баллами.
7 самых ярких дерби «Спартак» — ЦСКА:
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