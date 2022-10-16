Руслан Литвинов — после дерби с ЦСКА: чувствую себя не очень
Поделиться
Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов рассказал о самочувствии после матча с московским ЦСКА в рамках 13-го тура Российской Премьер-Лиги.
«Чувствую себя не очень. Надеюсь, завтра на МРТ», — передаёт слова Литвинова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Литвинов был заменён в перерыве матча, вместо него на поле вышел Антон Зиньковский. Московское дерби между «Спартаком» и ЦСКА завершилось вничью со счётом 2:2. В составе армейцев дублем отметился Фёдор Чалов, а за красно-белых отличились Антон Зиньковский и Александр Соболев. После этой встречи «Спартак» набрал 26 очков и остался на второй строчке турнирной таблицы. ЦСКА поднялся на третье место чемпионата, набрав 25 очков.
7 самых ярких дерби «Спартак» — ЦСКА:
Новость по теме«Ничья в пользу «Зенита». Соломатин — о дерби ЦСКА — «Спартак»
Комментарии
- 16 октября 2022
-
23:50
-
23:48
-
23:45
-
23:44
-
23:43
-
23:39
-
23:36
-
23:32
-
23:30
-
23:26
-
23:22
-
23:20
-
23:15
-
23:10
-
23:10
-
23:06
-
23:03
-
23:02
-
23:00
-
23:00
-
22:59
-
22:54
-
22:51
-
22:50
-
22:46
-
22:44
-
22:42
-
22:36
-
22:34
-
22:33
-
22:31
-
22:31
-
22:30
-
22:29
-
22:24
Партнерский контент