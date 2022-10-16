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Руслан Литвинов — после дерби с ЦСКА: чувствую себя не очень

Руслан Литвинов — после дерби с ЦСКА: чувствую себя не очень
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Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов рассказал о самочувствии после матча с московским ЦСКА в рамках 13-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Чувствую себя не очень. Надеюсь, завтра на МРТ», — передаёт слова Литвинова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Литвинов был заменён в перерыве матча, вместо него на поле вышел Антон Зиньковский. Московское дерби между «Спартаком» и ЦСКА завершилось вничью со счётом 2:2. В составе армейцев дублем отметился Фёдор Чалов, а за красно-белых отличились Антон Зиньковский и Александр Соболев. После этой встречи «Спартак» набрал 26 очков и остался на второй строчке турнирной таблицы. ЦСКА поднялся на третье место чемпионата, набрав 25 очков.

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