Абаскаль: «Спартак» в первые 15 минут с ЦСКА получил две карточки — это тест на зрелость
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Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль после матча 13-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (2:2) прокомментировал получение игроками красно-белых — Квинси Промесом и Александром Соболевым — двух жёлтых карточек в начале встречи.
«Что касается экономии сил, конечно, нет. За первые 15 минут мы получили две карточки – это очень сказывается психологически, каким бы опытом игроки ни обладали. Команде нужно было время всё переварить. Эта ситуация – своего рода тест на зрелость. Команда извлекает из этого урок. На второй тайм вышли, уже поговорив. Хотели забрать мяч под свой контроль», – передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
Интересные факты о главном дерби страны ЦСКА — «Спартак»:
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