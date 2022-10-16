Абаскаль: «Спартак» в первые 15 минут с ЦСКА получил две карточки — это тест на зрелость

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль после матча 13-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (2:2) прокомментировал получение игроками красно-белых — Квинси Промесом и Александром Соболевым — двух жёлтых карточек в начале встречи.



«Что касается экономии сил, конечно, нет. За первые 15 минут мы получили две карточки – это очень сказывается психологически, каким бы опытом игроки ни обладали. Команде нужно было время всё переварить. Эта ситуация – своего рода тест на зрелость. Команда извлекает из этого урок. На второй тайм вышли, уже поговорив. Хотели забрать мяч под свой контроль», – передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Интересные факты о главном дерби страны ЦСКА — «Спартак»: