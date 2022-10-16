Клопп оценил игру Салаха в матче с «Манчестер Сити»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался об игре нападающего Мохамеда Салаха в матче 11-го тура чемпионата Англии с «Манчестер Сити (1:0). Египетский футболист стал автором единственного мяча.

«Салах провёл исключительную игру. Абсолютно выдающуюся игру. Да, очевидно, он был одним из двух нападающих в центре вместе с Фирмино. Отличное, абсолютно топовое исполнение. Гол — мирового уровня. Ситуация непосредственно перед забитым мячом была действительно неудачной, он мог забить уже там. Кроме того, Мохамед хорошо владеет мячом, постоянная угрожал воротам соперника, очень усердно отработал. Выдающаяся игра, честное слово», — приводит слова Клоппа пресс-служба «Ливерпуля» на официальном сайте.

«Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, набрав 23 очка после десяти проведённых встреч. «Ливерпуль» — на восьмой строчке, заработав 13 баллов за девять игр. В следующей встрече «Сити» сыграет дома с «Брайтоном», «Ливерпуль» примет «Вест Хэм».



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