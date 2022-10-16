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Абаскаль: были моменты, которые удивили меня в игре с ЦСКА. Но не хотел бы о них говорить

Абаскаль: были моменты, которые удивили меня в игре с ЦСКА. Но не хотел бы о них говорить
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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль поделился эмоциями от прошедшего матча с ЦСКА в рамках 13-го тура Российской Премьер-Лиги (2:2), а также рассказал о тактических построениях своей команды.

«Дерби – это всегда особенная история, всегда богатство эмоций. Были моменты, которые меня удивили, но не хотел бы о них говорить.

Мы не играем в три защитника. Литвинов должен был опускаться, во втором тайме играли 4-3-3, для Соболева это тоже была не совсем привычная позиция. Если глобально, мы не можем говорить только о схемах. Она меняется, как только арбитр даёт свисток. Это динамика, а не статика. Наши защитники постоянно появляются рядом со штрафной соперника, о чём тут можно говорить?» – передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

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