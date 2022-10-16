Кучаев сообщил, когда вернётся в общую группу. Игрок ЦСКА пропустил дерби со «Спартаком»

Полузащитник московского ЦСКА Константин Кучаев после матча 13-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (2:2) сообщил, что завтра вернётся в общую группу.



«Завтра буду в общей группе», — сказал Кучаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



Отметим, что 24-летний полузащитник пропустил матч со «Спартаком» из-за повреждения. Всего в текущем сезоне РПЛ Кучаев принял участие в семи встречах, забив два гола и отдав две результативные передачи.



ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице, набрав 25 очков после 13 матчей. В следующем туре подопечные Владимира Федотова сыграют в гостях с «Оренбургом». Встреча состоится в воскресенье, 23 октября, начало — в 14:00 по московскому времени.

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