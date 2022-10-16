Слуцкий прокомментировал разгромную победу «Рубина» над «Краснодаром-2»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий высказался о победе команды над «Краснодаром-2» (5:2) в матче 14-го тура Мелбет Первой лиги.
«К сожалению, не можем мы без ложки дёгтя. Всё, что касается атакующих действий, всё на пять с плюсом. Всё-таки «Краснодар-2» три последние игры не пропускал, и тут у нас такое голевое пиршество. Всё, что касается даже не оборонительных действий, а каких-то эпизодов… Потому что я не помню у «Краснодара» каких-то моментов, которые возникали в игровых ситуациях – были эпизод с пенальти, эпизод со стандартом.
Результативная игра? Я считаю, что мы во многих матчах имели большое преимущество. И все статистические показатели у нас – xG, входы в штрафную, количество ударов – по всем этим показателям мы являемся лидерами в лиге. Просто где-то не хватало реализации, где-то что-то не складывалось. Сегодня реализация была достаточно высокой», — приводит слова Слуцкого пресс-служба «Рубина» на официальном сайте.
- 16 октября 2022
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