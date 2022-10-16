Федотов — о дерби со «Спартаком»: человек приходит в ЦСКА и должен узнать, куда он едет

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов после матча 13-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (2:2) рассказал о важности дерби с красно-белыми.



«Объяснял ли игрокам, что такое дерби? Человек приходит в клуб и должен узнать, куда он едет. Тебя приглашает ЦСКА, ребята знают, куда едут. Какой клуб раньше всех создали? ЦСКА в 1911 году», – передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.



ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков после 13 матчей. В следующем туре подопечные Владимира Федотова сыграют в гостях с «Оренбургом». Встреча состоится в воскресенье, 23 октября, стартовый свисток — в 14:00 по московскому времени.

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