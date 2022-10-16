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Владимир Федотов: можно ли после «Спартака» по пиву? Надо у личного врача спрашивать

Владимир Федотов: можно ли после «Спартака» по пиву? Надо у личного врача спрашивать
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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался о возможном образе проведения досуга после сыгранного дерби с московским «Спартаком» в рамках 13-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Можно ли после «Спартака» по пиву? Это надо у личного врача спрашивать. Сами знаете наше расписание», – передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Московское дерби между «Спартаком» и ЦСКА завершилось вничью со счётом 2:2. В составе армейцев дублем отметился Фёдор Чалов, а за красно-белых отличились Антон Зиньковский и Александр Соболев. После этой встречи «Спартак» набрал 26 очков и остался на второй строчке турнирной таблицы. ЦСКА поднялся на третье место чемпионата, набрав 25 очков.

7 самых ярких дерби «Спартак» — ЦСКА:

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