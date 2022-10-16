Мележиков ответил на вопрос, будет ли «Спартак» обращаться в ЭСК по итогам матча с ЦСКА

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков поделился впечатлениями от прошедшего матча с ЦСКА в рамках 13-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Дерби есть дерби. Думаю, что результат закономерен. Но хотелось бы победы.



Не буду по горячим следам комментировать судейство, но предварительно по двум-трём эпизодам есть вопросы. Завтра всё посмотрим, оценим и примем решение. Возможно, подадим в ЭСК», — передаёт слова Мележикова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Московское дерби между «Спартаком» и ЦСКА завершилось вничью со счётом 2:2. В составе армейцев дублем отметился Фёдор Чалов, а за красно-белых отличились Антон Зиньковский и Александр Соболев. После этой встречи «Спартак» набрал 26 очков и остался на второй строчке турнирной таблицы. ЦСКА поднялся на третье место чемпионата, набрав 25 очков.