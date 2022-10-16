Красивый гол Зиньковского и дубль Чалова — в видеообзоре матча ЦСКА — «Спартак»
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Сегодня, 16 октября, в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» состоялся матч 13-го тура Российской Премьер-Лиги между ЦСКА и «Спартаком». Встреча завершилась вничью со счётом 2:2.
На 17-й минуте счёт открыл нападающий армейцев Фёдор Чалов. Ответный гол на 53-й минуте забил полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский, нанёсший дальний удар по воротам Игоря Акинфеева. Вперёд красно-белые вышли на 57-й минуте, гол забил форвард Александр Соболев, ассистент — Квинси Промес. Окончательный счёт установил на 70-й минуте Чалов, оформивший дубль после паса от Ивана Облякова.
«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков после 13 встреч. ЦСКА — на третьей строчке, заработав 25 баллов за 13 игр.
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