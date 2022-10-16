«Пусть будет на совести других». Джикия высказался о ситуации с Зобниным и Гаичем

Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал пропущенный гол от ЦСКА на 17-й минуте матча в рамках 13-го тура Российской Премьер-Лиги.

«В моменте с первым голом ЦСКА не соблюдал фэйр-плей? А что тут комментировать? Вы сами правильно сказали и прокомментировали ситуацию. Остальное пусть будет на совести других. Рома соблюдал правила фэйр-плей — остановился. Повтор не смотрел, но хронология такая. Не знаю, правильный гол или нет, но игра продолжилась, а мы пропустили», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Московское дерби между «Спартаком» и ЦСКА завершилось вничью со счётом 2:2. В составе армейцев дублем отметился Фёдор Чалов, а за красно-белых отличились Антон Зиньковский и Александр Соболев. После этой встречи «Спартак» набрал 26 очков и остался на второй строчке турнирной таблицы. ЦСКА поднялся на третье место чемпионата, набрав 25 очков.