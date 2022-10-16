Гол Неймара принёс «ПСЖ» минимальную победу над «Марселем»

Сегодня, 16 октября, состоялся матч 11-го тура французской Лиги 1, в котором «ПСЖ» принимал «Марсель». Встреча проходила на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 21:45 мск.
Хозяева доминировали на протяжении всей первой половины встречи, что в итоге привело к голу. На 46-й минуте отличился бразильский нападающий Неймар, ассистировал ему Килиан Мбаппе. Во втором тайме ситуация поменялась, и уже имели превосходство футболисты «Марселя». Однако, вместо того чтобы сравнять счёт, марсельцы в итоге остались в меньшинстве.
На 72-й минуте встречи бывший игрок «Спартака» Самуэль Жиго грубо сфолил на Неймаре, за что судья немедленно среагировал красной карточкой. Оставшуюся часть матча гости доигрывали уже в меньшинстве, из-за чего у них было мало возможностей переломить ход встречи. Итог матча — победа парижан со счётом 1:0.
После этого матча «ПСЖ» набрал 29 очков и единолично возглавил французский чемпионат. «Марсель», у которого в активе 23 очка, остался на четвёртом месте турнирной таблицы Лиги 1.
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