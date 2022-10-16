Георгий Джикия: я подтолкнул Карасёва? Не надо провоцировать — меня бы удалили
Поделиться
Капитан и защитник «Спартака» Георгий Джикия после матча 13-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (2:2) рассказал об инциденте с судьёй Сергеем Карасёвым по ходу второго тайма.
«Что случилось с Карасёвым на 70-й минуте? Рабочий разговор. Я подтолкнул его? Не надо меня провоцировать, я никого не толкал. Если бы я толкнул судью, меня бы удалили», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
«Спартак» располагается на второй строчке в турнирной таблице РПЛ, заработав 26 очков после 13 встреч. В следующем матче подопечные Гильермо Абаскаля сыграют на домашнем поле с «Химками». Игра пройдёт в воскресенье, 23 октября, стартовый свисток — в 16:30 по московскому времени.
7 самых ярких дерби «Спартак» — ЦСКА:
Комментарии
- 16 октября 2022
-
23:50
-
23:48
-
23:45
-
23:44
-
23:43
-
23:39
-
23:36
-
23:32
-
23:30
-
23:26
-
23:22
-
23:20
-
23:15
-
23:10
-
23:10
-
23:06
-
23:03
-
23:02
-
23:00
-
23:00
-
22:59
-
22:54
-
22:51
-
22:50
-
22:46
-
22:44
-
22:42
-
22:36
-
22:34
-
22:33
-
22:31
-
22:31
-
22:30
-
22:29
-
22:24
Партнерский контент