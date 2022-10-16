Георгий Джикия: я подтолкнул Карасёва? Не надо провоцировать — меня бы удалили

Капитан и защитник «Спартака» Георгий Джикия после матча 13-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (2:2) рассказал об инциденте с судьёй Сергеем Карасёвым по ходу второго тайма.



«Что случилось с Карасёвым на 70-й минуте? Рабочий разговор. Я подтолкнул его? Не надо меня провоцировать, я никого не толкал. Если бы я толкнул судью, меня бы удалили», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.



«Спартак» располагается на второй строчке в турнирной таблице РПЛ, заработав 26 очков после 13 встреч. В следующем матче подопечные Гильермо Абаскаля сыграют на домашнем поле с «Химками». Игра пройдёт в воскресенье, 23 октября, стартовый свисток — в 16:30 по московскому времени.

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