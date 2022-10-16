«Милан» вышел на третье место в Серии А, переиграв в гостях «Верону»
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«Милан» одержал победу над «Вероной» во встрече в рамках 10-го тура итальянской Серии А со счётом 2:1. Матч прошёл в Вероне на стадионе «Марк-Антонио Бентегоди».
На девятой минуте автогол забил полузащитник «Вероны» Мигел Велозу. На 19-й минуте хозяева сравняли счёт, автором гола стал защитник Корай Гюнтер с паса Фабио Депаоли. Победный гол на 81-й минуте забил полузащитник «Милана» Сандро Тонали, ассистент — Анте Ребич.
«Милан» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 23 очка после десяти встреч. «Верона» — на 18-й строчке, заработав пять баллов за 10 игр. В следующем туре «Милан» примет дома «Монцу» (22 октября, 19:00 мск), «Верона» сыграет в гостях с «Сассуоло» (24 октября, 21:45 мск).
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