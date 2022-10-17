Франко Камоцци назвал положительный момент в игре «Спартака» в дерби с ЦСКА
Поделиться
Бывший советник Леонида Федуна Франко Камоцци поделился мнением об итогах матча 13-го тура Российской Премьер-Лиги между ЦСКА и «Спартаком» (2:2).
«Можно ли назвать ничью положительным исходом для «Спартака»? Это зависит от того, положительный это результат или нет: положительный момент — то, что не проиграли в гостях ЦСКА. Отрицательная сторона в том, что после 1:2 «Спартак» не смог выиграть эту игру», — сказал Камоцци в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Напомним, красно-белые занимают второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков после 13 проведённых встреч. В следующем туре «Спартак» сыграет на домашнем поле с «Химками». Игра пройдёт в воскресенье, 23 октября.
7 самых ярких дерби «Спартак» — ЦСКА:
Комментарии
- 17 октября 2022
-
01:19
-
01:16
-
01:03
-
00:49
-
00:42
-
00:24
-
00:23
-
00:20
-
00:13
-
00:10
-
00:07
-
00:01
- 16 октября 2022
-
23:54
-
23:53
-
23:50
-
23:48
-
23:45
-
23:44
-
23:43
-
23:39
-
23:36
-
23:32
-
23:30
-
23:26
-
23:22
-
23:20
-
23:15
-
23:10
-
23:10
-
23:06
-
23:03
-
23:02
-
23:00
-
23:00
-
22:59
Партнерский контент