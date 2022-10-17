Франко Камоцци назвал положительный момент в игре «Спартака» в дерби с ЦСКА

Бывший советник Леонида Федуна Франко Камоцци поделился мнением об итогах матча 13-го тура Российской Премьер-Лиги между ЦСКА и «Спартаком» (2:2).



«Можно ли назвать ничью положительным исходом для «Спартака»? Это зависит от того, положительный это результат или нет: положительный момент — то, что не проиграли в гостях ЦСКА. Отрицательная сторона в том, что после 1:2 «Спартак» не смог выиграть эту игру», — сказал Камоцци в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.



Напомним, красно-белые занимают второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков после 13 проведённых встреч. В следующем туре «Спартак» сыграет на домашнем поле с «Химками». Игра пройдёт в воскресенье, 23 октября.

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