Пресс-служба «Спартака» напомнила о призе Fair Play, полученном ЦСКА в прошлом сезоне
Поделиться
Пресс-служба московского «Спартака» отреагировала на эпизод с первым голом ЦСКА в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги, который завершился вничью (2:2).
«ЦСКА — победитель премии Liga Fair Play в сезоне-2021/2022», — фото с таким заголовком было опубликовано в телеграм-канале красно-белых. Пост с картинкой сопровождается задумчивыми эмодзи.
Напомним, на 17-й минуте встречи произошёл эпизод, когда повреждение получил полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль. Игрок «Спартака» Роман Зобнин увидел лежащего на поле колумбийца и решил приостановить игру, но сербский защитник армейцев Милан Гаич перехватил мяч и продолжил атаку, которую голом завершил Фёдор Чалов.
Интересные факты о главном дерби страны ЦСКА — «Спартак»:
Комментарии
- 17 октября 2022
-
01:19
-
01:16
-
01:03
-
00:49
-
00:42
-
00:24
-
00:23
-
00:20
-
00:13
-
00:10
-
00:07
-
00:01
- 16 октября 2022
-
23:54
-
23:53
-
23:50
-
23:48
-
23:45
-
23:44
-
23:43
-
23:39
-
23:36
-
23:32
-
23:30
-
23:26
-
23:22
-
23:20
-
23:15
-
23:10
-
23:10
-
23:06
-
23:03
-
23:02
-
23:00
-
23:00
-
22:59
Партнерский контент