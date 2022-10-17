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Пресс-служба «Спартака» напомнила о призе Fair Play, полученном ЦСКА в прошлом сезоне

Пресс-служба «Спартака» напомнила о призе Fair Play, полученном ЦСКА в прошлом сезоне
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Пресс-служба московского «Спартака» отреагировала на эпизод с первым голом ЦСКА в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги, который завершился вничью (2:2).

«ЦСКА — победитель премии Liga Fair Play в сезоне-2021/2022», — фото с таким заголовком было опубликовано в телеграм-канале красно-белых. Пост с картинкой сопровождается задумчивыми эмодзи.

Напомним, на 17-й минуте встречи произошёл эпизод, когда повреждение получил полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль. Игрок «Спартака» Роман Зобнин увидел лежащего на поле колумбийца и решил приостановить игру, но сербский защитник армейцев Милан Гаич перехватил мяч и продолжил атаку, которую голом завершил Фёдор Чалов.

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