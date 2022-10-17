Луческу назвал причины поражения киевского «Динамо» в матче с «Шахтёром» в УПЛ

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу высказался о поражении команды в матче 7-го тура чемпионата Украины с «Шахтёром» (1:3).
«Шахтёр» заслужил эту победу, которая состоялась на фоне наших невероятных ошибок. «Шахтёр» выглядел свежее, играл на других скоростях. Мы не могли подняться на этот уровень скорости, уступали в этом компоненте сопернику. Игра была равной до определённого момента, пока мы не упустили соперника на угловом, когда пропустили первый гол. Подобное повторилось при другом угловом и в эпизоде с пенальти. Отсутствие концентрации внимания при стандартах позволило сопернику забить мяч и заработать пенальти. Руслан – молодец, что вытащил этот мяч.
После второго гола «Шахтёр» контролировал ход матча, а мы спешили, суетились, к тому же остались в меньшинстве. Я не видел уверенности в действиях своих подопечных. Сейчас нужно восстановить ребят в психологическом плане, ведь нас ждут игры в четверг и воскресенье. Надеюсь, что после возвращения домой, в Киев, команда лучше подготовится к будущим матчам, в том числе психологически», — приводит слова Луческу официальный сайт киевского клуба.
После этой встречи «Шахтёр» поднялся на вторую строчку чемпионата Украины, набрав 16 очков. У «Динамо» в активе девять очков, команда располагается на девятом месте турнирной таблицы.
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