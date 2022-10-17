«Пусть это будет на их совести». Соболев — о спорном эпизоде в моменте с первым голом ЦСКА

25-летний российский нападающий московского «Спартака» Александр Соболев подвёл итоги встречи с ЦСКА (2:2) в 13-м туре чемпионата России, а также выразил мнение о резонансном эпизоде на 17-й минуте матча при первом забитом мяче армейцев.
«По делу ли ничья? Если отойти от эмоций, то, наверное, да. 2:2 – по делу, но после того, как забиваешь второй, то уже думаешь о победе и, когда пропускаешь, уже обидно становится.
Почему в первом тайме получалось не так много? Не знаю, бывает так, что первые таймы мы начинаем плохо, пропускаем, но опять же, здесь стоит отметить и соперника, потому что они тоже неплохо действовали. Во втором тайме всё изменилось, пропустили обидный гол, а так должны были побеждать. Ну а так, всё по делу.
Карточки в начале матча? Это дерби, это нормально. Много карточек, борьбы, эмоций – тем и прекраснее дерби.
Моё отношение к спорному эпизоду с первым голом? А что там… Ну я не знаю, там ещё защитник подбежал к Зобнину, начал радоваться. Можно сказать, что, наверное, это неуважение какое-то. Пусть это будет на их совести», — сказал Соболев в интервью пресс-службе «Спартака», опубликованном на You-Tube канале.
Напомним, на 17-й минуте встречи произошёл эпизод, когда повреждение получил полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль. Игрок «Спартака» Роман Зобнин увидел лежащего на поле колумбийца и решил приостановить игру, но сербский защитник армейцев Милан Гаич перехватил мяч и продолжил атаку, которую голом завершил Фёдор Чалов.
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