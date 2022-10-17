Джикия поднимал Зиньковского, Карасёв сносил Рошу, Чалов показывал сердечко. Фото дерби

16 октября в Москве на поле стадиона «ВЭБ Арена» в матче 13-го тура российской Премьер-Лиги ЦСКА сыграл вничью со «Спартаком». Встреча завершилась со счётом 2:2. Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов оформил дубль, у «Спартака» отличились полузащитник Антон Зиньковский и нападающий Александр Соболев.

Символический удар по мячу перед началом матча нанесла двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина.

Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Спартак» — в фоторепортаже специальных фотокорреспондентов «Чемпионата» Александра Сафонова и Дмитрия Голубовича.

По итогам 13-го тура Российской Премьер-Лиги лидер чемпионата остался прежний — это санкт-петербургский «Зенит» (33). На втором месте также остался и московский «Спартак» (26), в эти выходные сыгравший 2:2 с ЦСКА (25). Армейцы, в свою очередь, ворвались в тройку лидеров, сместив на строчку ниже «Ростов» (25).