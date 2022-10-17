Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сына президента «Барселоны» арестовали в Мадриде

Сына президента «Барселоны» арестовали в Мадриде
Комментарии

Гиллем Лапорта, сын президента «Барселоны» Жоана Лапорты был арестован в Мадриде, сообщает 20minutos.es

По данным источника, Гиллем Лапорта был арестован в одном из ресторанов Мадрида за конфликт со своей спутницей. Сообщается, Гиллем угрожал и тряс свою партнёршу в присутствии десятков людей, которые обедали в ресторане.

Когда приехала полиция, Гиллем Лапорта вёл себя с сотрудниками правоохранительных органов агрессивно и даже сопротивлялся аресту. Гиллем Лапорта будет обвинен в жестоком обращении и предстанет перед судом в ближайшие часы.

Напомним, в матче девятого тура чемпионата Испании «Барселона» уступила «Реалу». Встреча прошла в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

«Реал» был в сантиметрах от провала в «класико». Но показал «Барсе», кто король в Испании «Реал» был в сантиметрах от провала в «класико». Но показал «Барсе», кто король в Испании
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022