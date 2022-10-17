Сына президента «Барселоны» арестовали в Мадриде

Гиллем Лапорта, сын президента «Барселоны» Жоана Лапорты был арестован в Мадриде, сообщает 20minutos.es

По данным источника, Гиллем Лапорта был арестован в одном из ресторанов Мадрида за конфликт со своей спутницей. Сообщается, Гиллем угрожал и тряс свою партнёршу в присутствии десятков людей, которые обедали в ресторане.

Когда приехала полиция, Гиллем Лапорта вёл себя с сотрудниками правоохранительных органов агрессивно и даже сопротивлялся аресту. Гиллем Лапорта будет обвинен в жестоком обращении и предстанет перед судом в ближайшие часы.

Напомним, в матче девятого тура чемпионата Испании «Барселона» уступила «Реалу». Встреча прошла в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.