Левандовски опубликовал пост, посвящённый поражению «Барселоны» в матче с «Реалом»

34-летний польский нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски высказался о поражении от мадридского «Реала» (1:3) в выездном матче 9-го тура чемпионата Испании.
«Сегодня нам больно, но завтра – это заставит нас работать усерднее», — гласит публикация Левандовского в одной из социальных сетей.
Напомним, Левандовски стал игроком «Барселоны» прошлым летом, перейдя из «Баварии» за € 45 млн, согласно данным Transfermarkt. Он подписал контракт с сине-гранатовыми до 30 июня 2026 года. За новую команду Роберт уже принял участие в 13 встречах во всех турнирах, в которых отметился 14 забитыми мячами и тремя результативными передачами.
«Реал» обыграл «Барселону» в матче 9-го тура чемпионата Испании:
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