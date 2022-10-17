Ловчев назвал Рошу провокатором после эпизода с Промесом в матче ЦСКА – «Спартак»

Бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев остался недоволен действиями Руслана Литвинова в матче 13-го тура чемпионата России с ЦСКА (2:2), а также назвал защитника «армейцев» Виллиана Рошу провокатором после инцидента с Квинси Промесом.

«Посмотрите, что в этот момент делал Литвинов. Если бы Литвинов был нормальным защитником, когда туда длинная передача шла, то я бы на его месте бежал на всякий случай подстраховать. Посмотрите, и тогда получится, что этот, этот и этот виноваты. Какой офсайд делал Литвинов? Он обалдел совсем что ли? Человек на пять метров от него в глубине находится. Я прихожу сюда и дурею. Момент с Рошей? Желтая, да провокатор просто! А до этого Промеса взял человек и ткнул», — приводит слова Ловчева «Матч ТВ».

Напомним, в начале матча возле штрафной зоны ЦСКА Промес подошел к Роше сзади и слегка ударил в заднюю часть ноги.

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