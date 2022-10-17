«Обидно, что не выиграли». Обляков – о матче ЦСКА со «Спартаком»

24-летний российский хавбек московского ЦСКА Иван Обляков прокомментировал ничейный результат домашней встречи 13-го тура чемпионата России со «Спартаком» (2:2).

«С каким игровым заданием я выходил? Сказали выходить агрессивнее, брать на себя ответственность, обострять игру и добавить драйва команде. Мы чуть подсели после двух пропущенных голов, считаю, где то получилось, но обидно, что не выиграли.

Было ли задание подавать чаще и сказалось ли взаимопонимание с Чаловым? Нет, было тяжело, несколько игроков находилось вокруг меня. Видел, что Федя там где‑то открывается, поэтому постарался сделать заброс. У него удачно получилось защитника дернуть — он отвалился, поэтому все хорошо получилось.

Скандальный эпизод с первым голом? Я не видел со скамейки, если честно. Забили гол — всё. Начали спорить, не знаю, что там было», — приводит слова Облякова «Матч ТВ».

Напомним, в нынешнем сезоне Обляков принял участие в 15 встречах за ЦСКА во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и тремя голевыми передачами.