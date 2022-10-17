Тен Хаг объяснил замену Роналду в матче с «Ньюкаслом»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал замену португальского нападающего Криштиану Роналду в матче с «Ньюкаслом» в 11-м туре чемпионата Англии. Форвард был заменён на 72-й минуте.

«У нас четыре игры за десять дней, и я хочу, чтобы нападающие оставались свежими, поэтому мы должны меняться. У нас есть некоторые проблемы. Энтони Марсьяль сейчас недоступен, поэтому у нас на одного игрока меньше. У Маркуса Рэшфорда нет возможности выходить на всю игру, поэтому мы должны строить свои планы с учётом всех четырёх игр», — приводит слова тен Хага AS.

Уходя с поля Роналду был явно недоволен заменой. После того, как он сел на скамейку запасных он разочарованно качал головой.

Криштиану Роналду спорит с Эриком тен Хагом во время матча «МЮ»