Тен Хаг объяснил замену Роналду в матче с «Ньюкаслом»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал замену португальского нападающего Криштиану Роналду в матче с «Ньюкаслом» в 11-м туре чемпионата Англии. Форвард был заменён на 72-й минуте.
«У нас четыре игры за десять дней, и я хочу, чтобы нападающие оставались свежими, поэтому мы должны меняться. У нас есть некоторые проблемы. Энтони Марсьяль сейчас недоступен, поэтому у нас на одного игрока меньше. У Маркуса Рэшфорда нет возможности выходить на всю игру, поэтому мы должны строить свои планы с учётом всех четырёх игр», — приводит слова тен Хага AS.
Уходя с поля Роналду был явно недоволен заменой. После того, как он сел на скамейку запасных он разочарованно качал головой.
Криштиану Роналду спорит с Эриком тен Хагом во время матча «МЮ»
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