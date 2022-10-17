ESPN: «Реал» видит Хаби Алонсо в качестве потенциальной замены Карло Анчелотти

40-летний испанский тренер Хаби Алонсо, недавно возглавивший немецкий «Байер», в будущем может стать заменой итальянцу Карло Анчелотти в мадридском «Реале», сообщает ESPN.

Алонсо был назначен «Байером» в начале октября, именно с ним клуб Бундеслиги надеется переломить ужасное начало сезона, в котором они набрали всего пять очков в первых восьми матчах чемпионата. Издание отмечает, что мадридцы будут внимательно следить за прогрессом Алонсо, поскольку в «Королевском клубе» считают, что он соответствует профилю возможного будущего наставника мадридского «Реала».

Напомним, «Байер» под руководством Алонсо стартовал с разгрома над «Шальке-04» в чемпионате Германии (4:0), а затем крупно уступил «Порту» (0:3) в матче групповой стадии Лиги чемпионов. Накануне испанский специалист потерпел разгром от «Айнтрахта» на выезде со счётом 1:5.

«Реал» обыграл «Барселону» в матче 9-го тура чемпионата Испании:

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