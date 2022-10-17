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«Для бразильцев важно ровное поле». Геннадий Орлов пожаловался на газон в Воронеже

«Для бразильцев важно ровное поле». Геннадий Орлов пожаловался на газон в Воронеже
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Известный телекомментатор Геннадий Орлов заявил о важности качественных полей для бразильских футболистов «Зенита» после матча с «Пари НН».

«Для для бразильцев „Зенита“ очень важно, чтобы поле было ровное. В отличие от Воронежа оно не дробит, мяч не скачет. Поэтому много замыслов. Поле — это как пианино настроенное. Как скрипка для исполнителей. Поэтому сразу «Зенит» контролирует игру», — приводит слова комментатора „Матч ТВ“.

Напомним, вчера, 16 октября, «Зенит» в рамках 13-го тура Российской Премьер-Лиги на выезде играл с «Пари НН». Встреча проходила в Нижнем Новгороде и завершилась разгромной победой гостей со счётом 3:0. Забитые мячи на свой счёт записали Далер Кузяев, Малком и Клаудиньо. «Зенит» продолжает возглавлять турнирную таблицу чемпионата страны, набрав 33 очка.

Предыдущий матч действующий чемпион страны проводил с воронежским «Факелом», сыграв вничью, 1:1.

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