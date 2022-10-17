«Для бразильцев важно ровное поле». Геннадий Орлов пожаловался на газон в Воронеже

Известный телекомментатор Геннадий Орлов заявил о важности качественных полей для бразильских футболистов «Зенита» после матча с «Пари НН».
«Для для бразильцев „Зенита“ очень важно, чтобы поле было ровное. В отличие от Воронежа оно не дробит, мяч не скачет. Поэтому много замыслов. Поле — это как пианино настроенное. Как скрипка для исполнителей. Поэтому сразу «Зенит» контролирует игру», — приводит слова комментатора „Матч ТВ“.
Напомним, вчера, 16 октября, «Зенит» в рамках 13-го тура Российской Премьер-Лиги на выезде играл с «Пари НН». Встреча проходила в Нижнем Новгороде и завершилась разгромной победой гостей со счётом 3:0. Забитые мячи на свой счёт записали Далер Кузяев, Малком и Клаудиньо. «Зенит» продолжает возглавлять турнирную таблицу чемпионата страны, набрав 33 очка.
Предыдущий матч действующий чемпион страны проводил с воронежским «Факелом», сыграв вничью, 1:1.
- 17 октября 2022
-
05:50
-
05:42
-
05:36
-
05:29
-
05:02
-
04:59
-
04:55
-
04:35
-
04:29
-
04:15
-
04:07
-
03:56
-
03:47
-
03:44
-
03:35
-
03:23
-
03:21
-
03:09
-
03:08
-
02:58
-
02:49
-
02:46
-
02:25
-
02:22
-
02:07
-
02:01
-
01:44
-
01:36
-
01:19
-
01:16
-
01:03
-
00:49
-
00:42
-
00:24
-
00:23