Ильзат Ахметов прокомментировал слухи о том, что ранее им интересовалась «Рома»

24-летний российский полузащитник «Краснодара» Ильзат Ахметов высказался о слухах, согласно которым им интересовалась итальянская «Рома» во времена его выступлений за московский ЦСКА.

«Интересовалась ли мной «Рома»? Да, слухи были какие-то. Но до конкретики дело не дошло», — цитирует Ахметова «РБ Спорт».

Напомним, Ахметов стал игроком «Краснодара» этим летом, перейдя на правах свободного агента по истечению контракта с ЦСКА. С «быками» Ильзат подписал соглашение до 30 июня 2024 года. За новую команду он уже успел провести 14 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и тремя результативными передачами. Сейчас его трансферная стоимость оценивается в € 2,5 млн, согласно данным Transfermarkt.