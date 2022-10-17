Ильзат Ахметов прокомментировал слухи о том, что ранее им интересовалась «Рома»
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24-летний российский полузащитник «Краснодара» Ильзат Ахметов высказался о слухах, согласно которым им интересовалась итальянская «Рома» во времена его выступлений за московский ЦСКА.
«Интересовалась ли мной «Рома»? Да, слухи были какие-то. Но до конкретики дело не дошло», — цитирует Ахметова «РБ Спорт».
Напомним, Ахметов стал игроком «Краснодара» этим летом, перейдя на правах свободного агента по истечению контракта с ЦСКА. С «быками» Ильзат подписал соглашение до 30 июня 2024 года. За новую команду он уже успел провести 14 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и тремя результативными передачами. Сейчас его трансферная стоимость оценивается в € 2,5 млн, согласно данным Transfermarkt.
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