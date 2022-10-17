Шунин: Захарян — один из лидеров «Динамо». Никуда «Челси» от него не денется

Голкипер «Динамо» Антон Шунин прокомментировал игру полузащитника клуба Арсена Захаряна в контексте несостоявшегося перехода в «Челси».
«Не согласен, что у Захаряна пропала мотивация после несостоявшегося перехода в «Челси». Мы с Арсеном часто общаемся, в хороших отношениях. Он не падает духом, играет.
Захарян — талантливый игрок, который будет показывать хороший уровень. У него всё в голове — Арсен выходит на поле и творит. Нельзя судить по одной или двум играм, если что-то не получилось или он не забил, что Захарян сдал или слабый. Арсен — один из наших лидеров, молодой парень. У него всё впереди, никуда «Челси» не денется», — приводит слова Антона Шунина Sport24.
Напомним, как сообщалось ранее, в летнее трансферное окно переход Захаряна в «Челси» сорвался. Стороны могут вернуться к обсуждению трансфера зимой.
- 17 октября 2022
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