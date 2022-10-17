«Интер» зимой может приобрести Малиновского за € 25 млн

Миланский «Интер» претендует на украинского полузащитника «Аталанты» Руслана Малиновского, сообщает Calcio Polis.

По сведениям источника, за переход футболиста «Интер» может предложить компенсацию в размере € 25 млн уже в ближайшее зимнее трансферное окно. Сообщается, что миланский клуб будет пытаться снизить сумму трансфера.

«Аталанта» не настроена вести длительные переговоры и не рассматривает вариант с включением в сделку других футболистов.

Напомним, в текущем сезоне Серии А Руслан Малиновский сыграл за «Аталанту» девять матчей, забив один гол и отдав одну результативную передачу.

Ранее сообщалось о том, что Малиновский продлил контракт с клубом до 2025 года. После десяти туров итальянского чемпионата «Аталанта» набрала 24 очка и занимает второе место в турнирной таблице.

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