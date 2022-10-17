«Хорошее дерби. Бесшабашное». Губерниев – о матче ЦСКА – «Спартак»
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Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал результат встречи 13-го тура чемпионата России между московскими ЦСКА и «Спартаком» (2:2).
«Спартаку» надо научиться приходить к первому тайму! И начинать не с 46-й минуты! А ЦСКА додавливать, когда есть на то все шансы. И это хорошее дерби. Бесшабашное. И точно не скучное!» — гласит публикация Губерниева в своём Telegram-канале.
Напомним, что по итогам 13-го тура Российской Премьер-Лиги лидер чемпионата остался прежний — это санкт-петербургский «Зенит» (33). На втором месте также остался и московский «Спартак» (26), в эти выходные сыгравший 2:2 с ЦСКА (25). Армейцы, в свою очередь, ворвались в тройку лидеров, сместив на строчку ниже «Ростов» (25).
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