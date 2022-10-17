Гвардиола: гол в ворота «Ливерпуля» отменили, потому что забил именно «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о работе арбитра в моменте с отменённым из-за фола голом Филипа Фодена в ворота «Ливерпуля».

«Рефери постоянно говорил продолжать играть. Сколько миллионов подобных фолов он не стал фиксировать? А этот зафиксировал — потому что мы забили гол. Иначе он этого делать не стал бы. Но это «Энфилд», – приводит слова Гвардиолы ВВС.

Напомним, вчера, в рамках 11-го тура АПЛ «Ливерпуль» на своём поле обыграл «Сити» со счётом 1:0. Единственный мяч на свой счёт записал Мохамед Салах.

«Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, набрав 23 очка после десяти проведённых встреч. «Ливерпуль» — на восьмой строчке, заработав 13 баллов за девять игр. В следующей встрече «Сити» сыграет дома с «Брайтоном», «Ливерпуль» примет «Вест Хэм».

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