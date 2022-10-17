Кварацхелия посвятил победу «Наполи» погибшей 13-летней теннисистке из Грузии

21-летний грузинский нападающий Хвича Кварацхелия, выступающий за «Наполи», посвятил победу неаполитанцев над «Болоньей» (3:2) в матче 10-го тура чемпионата Италии, трагично ушедшей из жизни 13-летней теннисистке Марите Мепаришвили. Об этом свидетельствует публикация футболиста в одной из социальных сетей.

«Этот день был для тебя, маленький грузинский герой», — гласит подпись Кварацхелии к публикации с отсылкой к соответствующему хэштегу с именем Мариты. В этом посте Хввича разместил и снимок специальной повязки, с которой он выступал в этом матче.

Ранее грузинские СМИ опубликовали информацию, согласно котороой Марита Мепаришвили являлась многообещающей теннисисткой. Она погибла в результате удара током у фонтана в парке. На панихиде присутствовали депутаты парламента Грузии, а столичный мэр Каха Каладзе лично выразил соболезнования.