Кварацхелия посвятил победу «Наполи» погибшей 13-летней теннисистке из Грузии

21-летний грузинский нападающий Хвича Кварацхелия, выступающий за «Наполи», посвятил победу неаполитанцев над «Болоньей» (3:2) в матче 10-го тура чемпионата Италии, трагично ушедшей из жизни 13-летней теннисистке Марите Мепаришвили. Об этом свидетельствует публикация футболиста в одной из социальных сетей.
«Этот день был для тебя, маленький грузинский герой», — гласит подпись Кварацхелии к публикации с отсылкой к соответствующему хэштегу с именем Мариты. В этом посте Хввича разместил и снимок специальной повязки, с которой он выступал в этом матче.
Ранее грузинские СМИ опубликовали информацию, согласно котороой Марита Мепаришвили являлась многообещающей теннисисткой. Она погибла в результате удара током у фонтана в парке. На панихиде присутствовали депутаты парламента Грузии, а столичный мэр Каха Каладзе лично выразил соболезнования.
- 17 октября 2022
-
05:50
-
05:42
-
05:36
-
05:29
-
05:02
-
04:59
-
04:55
-
04:35
-
04:29
-
04:15
-
04:07
-
03:56
-
03:47
-
03:44
-
03:35
-
03:23
-
03:21
-
03:09
-
03:08
-
02:58
-
02:49
-
02:46
-
02:25
-
02:22
-
02:07
-
02:01
-
01:44
-
01:36
-
01:19
-
01:16
-
01:03
-
00:49
-
00:42
-
00:24
-
00:23