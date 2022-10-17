Валерий Кривенцов: Зинченко родился футболистом. Он был супервоспитанным парнем

Главный тренер «Металлиста-1925», бывший тренер юношеской команды «Шахтёра» Валерий Кривенцов рассказал, каким ему запомнился полузащитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко.

«Когда говорят «он родился футболистом», то это о Зинченко. Там было всё, начиная с шуток, манеры поведения к отношению к тренировкам, быту, пожилым людям.



Он был супервоспитанным парнем. Коля Матвиенко такой же. Это люди, которые смотрят вперёд», — сказал Кривенцов в эфире You-Tube канала «ТаТоТаке».

Зинченко перешёл в «Арсенал» в летнее трансферное окно. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2026 года. В нынешнем сезоне Зинченко принял участие в шести матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив одну результативную передачу.

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