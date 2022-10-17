Игонин рассказал, жива ли ещё интрига за чемпионство в РПЛ

Бывший игрок «Зенита» Алексей Игонин высказался об игре сине-бело-голубых после матча 13-го тура Российской Премьер-Лиги с «Пари Нижний Новгород». Петербуржцы обыграли соперников со счётом 3:0.



«Разница в классе между командами была ощутима. Для «Зенита» такая ситуация была прогнозируема. Переживаю за чемпионат России, потому что разница между петербуржцами и другими командами очень большая.



Нынешний «Зенит» может пройти чемпионат без поражений? Конечно, может. Вопрос только в мотивации. Тяжело настроиться на матчи, которые мало что решают.



Жива ли ещё интрига? Да, жива. Периодически «Зенит» может терять очки, где не нужно. Но когда петербуржцы включатся, интрига может закончиться», – приводит слова Игонина «РБ Спорт».