Игонин рассказал, жива ли ещё интрига за чемпионство в РПЛ
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Бывший игрок «Зенита» Алексей Игонин высказался об игре сине-бело-голубых после матча 13-го тура Российской Премьер-Лиги с «Пари Нижний Новгород». Петербуржцы обыграли соперников со счётом 3:0.
«Разница в классе между командами была ощутима. Для «Зенита» такая ситуация была прогнозируема. Переживаю за чемпионат России, потому что разница между петербуржцами и другими командами очень большая.
Нынешний «Зенит» может пройти чемпионат без поражений? Конечно, может. Вопрос только в мотивации. Тяжело настроиться на матчи, которые мало что решают.
Жива ли ещё интрига? Да, жива. Периодически «Зенит» может терять очки, где не нужно. Но когда петербуржцы включатся, интрига может закончиться», – приводит слова Игонина «РБ Спорт».
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