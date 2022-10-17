Юран: хотелось бы поработать в городе с атмосферой, как в Воронеже, с полным стадионом

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран рассказал о своих предпочтениях касательно будущего клуба, а также прокомментировал результаты «Факела» в РПЛ.

«Факел» могу охарактеризовать тем, что команда там в основном из Первой лиги и они играют за счёт самоотдачи, коллектива, желания. Они понимают, чем могут компенсировать недостаточно высокий уровень мастерства. Не в обиду будет сказано, но я реально смотрю на вещи, когда уровень мастерства не позволяет добиваться результата, то это можно компенсировать на 150% запредельной самоотдачей, командными действиями. Думаю, что будут продолжать. За счёт этого они сохранят место в РПЛ.

Конечно, хотел бы поработать в таком городе, с атмосферой, как в Воронеже. С такой поддержкой, полным стадионом. Что ещё для команды, клуба, тренера и игроков нужно? Воронеж — футбольный город с советских времён. Знаю, что и на Вторую лигу по семь-восемь тысяч ходило, на Первую – по 15 тысяч, а сейчас ещё и Премьер‑Лига. Воронеж — реально футбольный город.



Почему там не построили к чемпионату мира стадион? Он был бы востребованным и заполнялся под завязку. Когда ты готовишься к игре, выходишь и смотришь на трибуны, которые не полупустые, это дорогого стоит», — приводит слова Юрана «Матч ТВ».

«Факел» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 11 очков.