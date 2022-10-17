В «Спартаке» объяснили появление в структуре клуба Никиты Баженова

Пресс-атташе московского «Спартака» Дмитрий Зеленов высказался о назначении Никиты Баженова на должность менеджера по игрокам в аренде.



«Не комментируем ни количество позиций, ни то, какие именно требуют усиления. Важно, что спортивный блок над этим работает в рамках своих обязанностей.



Баженова пригласил клуб. Для России должность менеджера по игрокам в аренде – новая. Никита переговорил с руководителями – со спортивным директором, с гендиректором. С 17 октября он приступает к работе в клубе.



Да, Ребров работает в качестве технического координатора. Если будут какие-то изменения по другим позициям, мы сообщим», – приводит слова Зеленова Metaratings.

Напомним, Никита Баженов выступал за «Спартак» с июля 2004 года по январь 2011 года. В составе красно-белых он провёл 136 матчей во всех турнирах, забил 23 гола и отдал 25 результативных передач.