В «Спартаке» объяснили появление в структуре клуба Никиты Баженова

Пресс-атташе московского «Спартака» Дмитрий Зеленов высказался о назначении Никиты Баженова на должность менеджера по игрокам в аренде.
«Не комментируем ни количество позиций, ни то, какие именно требуют усиления. Важно, что спортивный блок над этим работает в рамках своих обязанностей.
Баженова пригласил клуб. Для России должность менеджера по игрокам в аренде – новая. Никита переговорил с руководителями – со спортивным директором, с гендиректором. С 17 октября он приступает к работе в клубе.
Да, Ребров работает в качестве технического координатора. Если будут какие-то изменения по другим позициям, мы сообщим», – приводит слова Зеленова Metaratings.
Напомним, Никита Баженов выступал за «Спартак» с июля 2004 года по январь 2011 года. В составе красно-белых он провёл 136 матчей во всех турнирах, забил 23 гола и отдал 25 результативных передач.
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