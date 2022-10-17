Малиновский — о несостоявшемся уходе из «Аталанты»: не сложилось, не договорились

Украинский полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский рассказал, почему не перешёл в летнее трансферное окно в другую команду.

«Почему не перешёл? Не сложилось, не договорились. Все писали о соглашении с «Тоттенхэмом» и «Марселем»? Пишут многое, но 80% – это неправда, начиная с каких-то отношений между футболистом и клубом, футболистом и тренером, — это всё неправда», — сказал Малиновский в эфире YouTube-канала «Киевский торт».

Напомним, Руслан Малиновский выступает за «Аталанту» с июля 2019 года. Нынешняя стоимость футболиста порталом Transfermarkt оценивается в € 28 млн. Ранее сообщалось о том, что Малиновский продлил контракт с клубом до 2025 года. В текущем сезоне Серии А на счету полузащитника один гол и одна результативная передача в девяти матчах.

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