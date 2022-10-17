Мбаппе в матче с «Марселем» отдал первую голевую передачу в сезоне. На его счету 14 игр

Вчера, 16 октября, «ПСЖ» обыграл «Марсель» в матче 11-го тура Ла Лиги со счётом 1:0. Нападающий парижан Килиан Мбаппе отдал свой первый результативный пас во всех турнирах нынешнего сезона.

Француз ассистировал Неймару. Бразилец отличился в концовке первого тайма в компенсированное арбитром время. Примечательно, что данный голевой пас стал для Мбаппе первым в нынешнем сезоне во всех турнирах. На счету нападающего 10 матчей и 8 голов в Лиге 1. Также Килиан провёл четыре игры и забил четыре гола в действующем розыгрыше Лиги чемпионов УЕФА, однако ни в одном из двух турниров до матча с «Марселем» Мбаппе не отличался результативными передачами.

Напомним, ранее сообщалось о том, что между Мбаппе и Неймаром существует конфликт. Различные источники утверждали, что француз хочет покинуть «ПСЖ» уже в зимнее трансферное окно, однако футболист опроверг эти слухи.

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