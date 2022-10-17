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Салах стал вторым игроком, который забил 100+ голов левой ногой в АПЛ

Салах стал вторым игроком, который забил 100+ голов левой ногой в АПЛ
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Египетский нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах вышел на второе место по количеству голов с левой ноги в английской Премьер-лиге.

В матче 11-го тура сезона-2022/2023 с «Манчестер Сити» (1:0) 30-летний форвард стал автором победного гола, который оказался для него 121-м в рамках АПЛ в общем и 100-м именно с левой ноги. Большее количество голов по этому показателю только у Робби Фаулера, который имеет на своём счету 105 голов с этой ноги в АПЛ. Салах вышел на второе место в списке лучших бомбардиров клуба за всю историю.

В текущем сезоне АПЛ Салах принял участие в девяти встречах, забив три гола и отдав три голевые передачи.

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