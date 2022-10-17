«Челси» выиграл всухую четыре матча подряд впервые с декабря 2016 года

Лондонский «Челси» одержал сухую победу в четырёх матчах подряд впервые с декабря 2016 года. В матче 11-го тура английской Премьер-лиги «Челси» обыграл «Астон Виллу» со счётом 2:0. Встреча прошла в Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк».
До этого столичный клуб одолел в АПЛ «Вулверхэмптон» со счётом 3:0, а также дважды победил «Милан» в Лиге чемпионов. На домашнем поле англичане разгромили соперников со счётом 3:0, а в гостях взяли верх со счётом 2:0.
«Челси» набрал 19 очков после девяти сыгранных матчей, расположившись на четвёртой строчке в турнирной таблице. «Астон Вилла» — на 16-й строчке, набрав девять баллов за 10 игр. В следующей встрече подопечные Грэма Поттера сыграют в гостях с «Брентфордом» (19 октября, начало — в 21:30 мск), «Астон Вилла» встретится на выезде с «Фулхэмом» (20 октября, 21:30 мск).
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