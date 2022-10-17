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Гол Неймара в ворота «Марселя» стал для него 200-м в национальных чемпионатах

Гол Неймара в ворота «Марселя» стал для него 200-м в национальных чемпионатах
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Бразильский нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар отметился 200-м в карьере голом в национальных чемпионатах в матче 11-го тура чемпионата Франции с «Марселем».

Вчера, 16 октября, состоялся матч 11-го тура французской Лиги 1, в котором «ПСЖ» принимал «Марсель». Встреча проходила на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 21:45 мск. Гол Неймара стал единственным в матче.

Бразилец забил свой 200-й гол в национальных чемпионатах. На это у него ушло 329 матчей. На счету Неймара 78 забитых мячей в чемпионате Франции, 68 — за «Барселону» в чемпионате Испании и 54 — в составе «Сантоса» в чемпионате Бразилии.

После этого матча «ПСЖ» набрал 29 очков и единолично возглавил французский чемпионат. «Марсель», у которого в активе 23 очка, остался на четвёртом месте турнирной таблицы Лиги 1.

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