Историческое достижение Соболева, Мбаппе опроверг свой уход из «ПСЖ». Главное к утру

Российский нападающий московского «Спартака» Александр Соболев отметился историческим достижением, французский форвард «Пари Сен-Жермен» Киллиан Мбаппе опроверг свой уход из клуба, Marca рассказала, кто выиграет «Золотой мяч» в этом году. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. Соболев — первый игрок «Спартака» за 67 лет, забивший в семи матчах подряд.
2. Мбаппе выступил с заявлением о возможном уходе из «ПСЖ» в январе.
3. Marca раскрыла имена обладателей «Золотого мяча», приза имени Яшина и награды Golden Boy.
4. ЦСКА и «Спартак» сыграли вничью в матче 13-го тура РПЛ.
5. Гвардиола: гол в ворота «Ливерпуля» отменили, потому что забил именно «Манчестер Сити».
6. Федотов: Абаскаль на меня бросился? Что-то рядом прыгало. Я его не понял.
7. «Для бразильцев важно ровное поле». Геннадий Орлов пожаловался на газон в Воронеже.
8. Зобнин прокомментировал скандальный эпизод с первым голом ЦСКА в матче со «Спартаком».
9. Юран: хотелось бы поработать в городе с атмосферой, как в Воронеже, с полным стадионом.
10. В ЦСКА ответили Салиховой и объяснили слова Федотова «что-то рядом прыгало».
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