Историческое достижение Соболева, Мбаппе опроверг свой уход из «ПСЖ». Главное к утру

Российский нападающий московского «Спартака» Александр Соболев отметился историческим достижением, французский форвард «Пари Сен-Жермен» Киллиан Мбаппе опроверг свой уход из клуба, Marca рассказала, кто выиграет «Золотой мяч» в этом году. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. Соболев — первый игрок «Спартака» за 67 лет, забивший в семи матчах подряд.

2. Мбаппе выступил с заявлением о возможном уходе из «ПСЖ» в январе.

3. Marca раскрыла имена обладателей «Золотого мяча», приза имени Яшина и награды Golden Boy.

4. ЦСКА и «Спартак» сыграли вничью в матче 13-го тура РПЛ.

5. Гвардиола: гол в ворота «Ливерпуля» отменили, потому что забил именно «Манчестер Сити».

6. Федотов: Абаскаль на меня бросился? Что-то рядом прыгало. Я его не понял.

7. «Для бразильцев важно ровное поле». Геннадий Орлов пожаловался на газон в Воронеже.

8. Зобнин прокомментировал скандальный эпизод с первым голом ЦСКА в матче со «Спартаком».

9. Юран: хотелось бы поработать в городе с атмосферой, как в Воронеже, с полным стадионом.

10. В ЦСКА ответили Салиховой и объяснили слова Федотова «что-то рядом прыгало».