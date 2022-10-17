«Странное чуть-чуть». Чалов — о судействе в дерби ЦСКА — «Спартак»

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов прокомментировал судейские решения в матче с московским «Спартаком».

«Судейство? Что-то странное чуть-чуть. Вроде Карасёв сначала давал играть, затем какие-то моменты свистел, а какие-то — нет», — сказал Чалов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Матч сопровождался судейским скандалом: полузащитник «Спартака» Роман Зобнин просил владевшего мячом Милана Гаича остановить игру. Серб матч продолжил, мяч дошёл до Фёдора Чалова, который открыл счёт в игре.

Напомним, вчера, 16 октября, состоялась встреча ЦСКА и «Спартака» в рамках 13-го тура Российской Премьер-Лиги. Матч закончился вничью – 2:2. Чалов оформил дубль и был признан лучшим игроком встречи.

7 самых ярких дерби «Спартак» — ЦСКА