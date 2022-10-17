«Странное чуть-чуть». Чалов — о судействе в дерби ЦСКА — «Спартак»
Поделиться
Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов прокомментировал судейские решения в матче с московским «Спартаком».
«Судейство? Что-то странное чуть-чуть. Вроде Карасёв сначала давал играть, затем какие-то моменты свистел, а какие-то — нет», — сказал Чалов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Матч сопровождался судейским скандалом: полузащитник «Спартака» Роман Зобнин просил владевшего мячом Милана Гаича остановить игру. Серб матч продолжил, мяч дошёл до Фёдора Чалова, который открыл счёт в игре.
Напомним, вчера, 16 октября, состоялась встреча ЦСКА и «Спартака» в рамках 13-го тура Российской Премьер-Лиги. Матч закончился вничью – 2:2. Чалов оформил дубль и был признан лучшим игроком встречи.
7 самых ярких дерби «Спартак» — ЦСКА
Комментарии
- 17 октября 2022
-
10:30
-
10:21
-
10:20
-
10:08
-
10:04
-
10:00
-
09:58
-
09:50
-
09:41
-
09:39
-
09:38
-
09:28
-
09:25
-
09:25
-
09:12
-
09:00
-
09:00
-
08:55
-
08:50
-
08:37
-
08:36
-
08:30
-
08:03
-
08:03
-
07:44
-
07:40
-
07:22
-
07:15
-
07:07
-
07:04
-
07:00
-
06:45
-
06:35
-
06:29
-
06:24
Партнерский контент