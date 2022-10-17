Леонид Слуцкий объяснил свои слова по поводу силы состава «Рубина» в Первой лиге

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий высказался о своих словах касаемо уровня казанской команды.
«Я не говорил, что «Рубин» не превосходит. Я говорил, что мы не являемся командой принципиально иного уровня. Потому что многие футболисты в нашей команде – игроки, которые играли в ФНЛ или в клубах низа Премьер-Лиги. Я именно это имел в виду. Сегодняшняя игра не является какой-то особенной. Я ещё раз повторюсь, что в матчах в том числе с лидерами – «Аланией», «КАМАЗом», я считаю, мы играли с большим преимуществом. И если бы не определённые факторы и был бы выше уровень реализации, мы должны были эти матчи доводить до уверенных побед. Я не считаю, что сегодня уровень игры был принципиально иной, чем в других поединках», — приводит слова Слуцкого пресс-служба «Рубина» на официальном сайте.
- 17 октября 2022
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