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Агент Погба — о травме футболиста: кошмар наконец-то закончился

Агент Погба — о травме футболиста: кошмар наконец-то закончился
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Агент полузащитника туринского «Ювентуса» Поля Погба Рафаэла Пимента анонсировала возращение французского футболиста после тяжёлой травмы.

«Кошмар наконец-то закончился. Погба станет новым лидером «Ювентуса» уже очень скоро», — приводит слова представителя француза Tuttosport.

Поль Погба вернулся в «Ювентус» в летнее трансферное окно, перейдя из «Манчестер Юнайтед» на правах свободного агента. Контракт футболиста рассчитан на четыре года.

В этом сезоне Погба не провёл ни одного матча. В 20 матчах прошлого сезона АПЛ Погба забил один гол и отдал девять голевых передач.

«Ювентус» в нынешнем сезоне занимает восьмое место после 10 сыгранных туров, имея в активе 16 очков. В следующем матче «старая синьора» встретится с «Эмполи».

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