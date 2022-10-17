Агент Погба — о травме футболиста: кошмар наконец-то закончился

Агент полузащитника туринского «Ювентуса» Поля Погба Рафаэла Пимента анонсировала возращение французского футболиста после тяжёлой травмы.
«Кошмар наконец-то закончился. Погба станет новым лидером «Ювентуса» уже очень скоро», — приводит слова представителя француза Tuttosport.
Поль Погба вернулся в «Ювентус» в летнее трансферное окно, перейдя из «Манчестер Юнайтед» на правах свободного агента. Контракт футболиста рассчитан на четыре года.
В этом сезоне Погба не провёл ни одного матча. В 20 матчах прошлого сезона АПЛ Погба забил один гол и отдал девять голевых передач.
«Ювентус» в нынешнем сезоне занимает восьмое место после 10 сыгранных туров, имея в активе 16 очков. В следующем матче «старая синьора» встретится с «Эмполи».
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